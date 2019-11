Ekspertgruppe skal gi råd om korleis elevar kan løftast i skulen

innenriks

– Eg vil ha ein skule som løftar alle elevar fagleg uavhengig av bakgrunn. I dag er det store forskjellar mellom skular. Vi må finne ut meir om kvifor nokon lykkast, og kva vi kan gjere for at fleire skular lærer av dei som er flinke til å løfte elevane sine, seier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i ei pressemelding.

Sidan 2017 har SSB og Utdanningsdirektoratet publisert skulebidragsindikatorar for grunnskulen og vidaregåande skule. Desse indikatorane prøver å svare på kor mykje skulane bidrar til resultata for elevane når ein tar omsyn til utdanninga til foreldre, inntekt og bakgrunn.

– Ein av fem kommunar ligg under landssnittet for skulebidrag på mellom- og ungdomstrinnet. I dag veit vi for lite om kva som kjenneteiknar dei skulane som bidrar mest til læringa til elevane, og kva dei som bidrar minst, manglar, seier Sanner.

Derfor skal ekspertgruppa mellom anna undersøke nettopp kva som skil skulane, og korleis dei skulane som lykkast best med å løfte elevane, jobbar.

Ekspertgruppa ska levrar to rapportar, og frist for levering av hovudrapport til Kunnskapsdepartementet er i februar 2021.

