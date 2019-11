Ein «genetisk viktig» ulv i Engerdal merkt og flytta

innenriks

Ulven blir antatt å vere ein innvandrar frå Finland eller Russland, og blir omtala som «genetisk viktig» fordi han tilfører nye gen til den innavlsprega skandinaviske ulvestammen, ifølgje Nationen.

Han skal flyttast fordi det no skal opnast for lisensjakt på ulv i området 1. desember.

Ifølgje ei pressemelding frå Miljødirektoratet har ulven gjort skade på tamrein i området han var i.

– Vi flyttar han for å unngå ytterlegare skade på tamreinen, og for å unngå at eit genetisk viktig individ blir felt i lisensfellingsperioden som startar 1. desember, skriv Knut Morten Vangen, seksjonsleiar i Miljødirektoratet, i pressmeldinga.

Ifølgje Nationen jobbar direktoratet no med å finne ein eigna stad å sleppe laus ulven. Det vil skje ein stad sentralt i ulvesona, i eit område der det ikkje allereie er etablerte revir.

