DN: Nye DNB-overføringar til Dubai i mogleg islandsk korrupsjonssak

Denne veka vart det kjent at meir enn 640 millionar kroner har vorte slusa gjennom bankkontoar i DNB via eit postboksselskap i skatteparadiset Marshalløyane til Namibia. Det er mistankar om at ein del av pengane har vore nytta til å bestikke tenestemenn i Namibia i byte mot fiskekvotar.

DNB stengde ned desse kontoane i 2018 etter at dei vart åtvara av den amerikanske banken Bank of New York Mellon.

Dagens Næringsliv skriv torsdag at dei kan dokumentere endå fleire transaksjonar via DNB-kontoar til Dubai i det same sakskomplekset.

– Pengar overførte til kvoteansvarleg

Dokument som har vorte offentleggjorde via WikiLeaks, viser at DNB i ein sjuårsperiode overførte rundt 32 millionar kroner til eit selskap i Dubai som var eigd av styreleiaren i det statlege selskapet i Namibia som fordeler fiskekvotar, inkludert fiskekvotar til det korrupsjonsskulda islandske selskapet Samherji, skriv avisa.

Styreleiaren oppretta i april 2014 eit investeringsselskap i Dubai, Tundavala Invest Limited. Kort tid etter skal det ha vorte overført ei rekke «konsulenthonorar» frå Kypros, der det islandske selskapet Samherji hadde eit dotterselskap: Esja Seafood Limited. Ifølgje DN er Esja Seafood kunde av DNB, men dette vil ikkje DNB stadfeste.

DNB-direktør Kristin H. Holth seier til DN at ho ikkje kan kommentere enkeltselskap eller -transaksjonar.

– Ingen bankar kan seie at det aldri har gått transaksjonar gjennom systema som ikkje kunne ha vore undersøkt betre. Dette tar vi på største alvor, og vi jobbar kontinuerleg for å sikre at vi har best mogleg vurdering av risiko. Vi bruker informasjonen vi har, og samarbeider med Økokrim, seier Holth til avisa.

– Vi undersøkjer sjølvsagt det som har komme fram no for å avklare fakta. Dei transaksjonane DN refererer til, er elles ein del av det som vart islandske medium omtalte tysdag, skriv informasjonsdirektør Even Westerveld i ein e-post til NTB.

– Vi jobbar med å lære

– Vi jobbar med å lære av det vi gjer. Sånn som lover og reglar er, og kompleksiteten rundt transaksjonar, må vi alltid forbetre oss, seier Holth til DN.

Holth er leiar for havnæringar i DNB.

Saka vart først kjent tysdag i den islandske avisa Stundin, som har samarbeidd med TV-dokumentarprogrammet Kveikur og den arabiske fjernsynskanalen Al Jazeera om saka. Dei har fått dokument frå WikiLeaks som visstnok skal vise bestikkingane og kvitvaskinga av pengar som Samherji har drive med gjennom skatteparadis og Kypros.

Samherji er Islands største fiskeindustriselskap. I ei pressemelding måndag hevdar Samherji at ein tidlegare tilsett åleine har stått bak bestikkingane.

Ei rekke politikarar og tenestemenn i Namibia skal ha fått store pengesummar, mellom dei både justisministeren og fiskeriministeren og dessutan svigersonen til sistnemnde, ifølgje dokumentasjonen frå WikiLeaks.

Begge ministrane gjekk onsdag av, skriv avisa The Namibian på Twitter. I ei fråsegn til avisa nektar den tidlegare fiskeriministeren i Namibia, Bernhard Esau, for korrupsjonsskuldingane. Esau seier skuldingane er ein del av ein mediekampanje mot han og partiet hans Swapo.

I WikiLeaks-notatet står det at norske styresmakter er involverte i saka. Økokrim stadfestar overfor Dagens Næringsliv at dei kjenner til saka.

(©NPK)