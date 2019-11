Betew dømt til forvaring i tre nye år

innenriks

Betews forvaringstid etter Nokas-dommen går ut like før nyttår. Påtalemakta ville ha fem års forlenging, men fekk tre år.

Retten meiner det framleis er reell og kvalifisert fare for nye alvorlege lovbrot, og at omsynet til samfunnsvernet tilseier at framleis forvaring er påkravd, heiter det i dommen.

I oktober 2014 vart Betew prøvelauslaten, men etter ti månader vart han arrestert og seinare dømt til fem år og fire månaders fengsel for grov narkotikakriminalitet. Dermed vart han igjen innsett på forvaring i Ila fengsel.

Slik retten ser det, er ikkje situasjonen til Nokas-ranaren like positiv i dag som då han vart prøvelauslaten i 2014, der det i vilkåra vart lagt særleg vekt på at han ikkje skulle ha nokon kontakt med det kriminelle miljøet.

Av dei dømte etter Nokas-ranet i april 2004 er det no berre Betew som framleis sit fengsla. Han vart opphavleg dømt til 16 års forvaring med ei minstetid på 10 år.

Betew vart arrestert 25. mai 2004 og har vore i fengsel sidan den gong med unntak av perioden då han var prøvelauslaten.

