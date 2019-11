70 prosent av nordiske foreldre meiner at foreldrepermisjonen skal delast likt

innenriks

Det er eitt av funna i rapporten State of Nordic Fathers, som vart lansert av Nordisk ministerråd torsdag. Rapporten bygger på svar frå 7.500 menn og kvinner i alle dei nordiske landa.

Rapporten viser tydeleg at permisjonsuttaket til norske fedrar følgjer talet på veker som er reserverte for fedrar i permisjonssystemet. I Noreg tar fedrar ut rundt 20 prosent av den tilgjengelege foreldrepermisjonen.

– Funna må lesast som ein instruks til politikarar og bedriftsleiarar om å legge til rette for at nye fedrar kan ta foreldrepermisjon utan å måtte bekymre seg for karrierestraff og økonomisk tilbakeslag, skriv hovudforfattaren av rapporten Carl Cederström.

Fedrar: Ansvaret rettferdig fordelt

Tidlegare studiar har vist at menn er redde for at foreldrepermisjon skal straffe seg i form av tilbakeslag i karrieren. Dette viser òg resultata i denne rapporten.

Fedrar som ikkje blir erstatta av ein vikar i permisjonstida, føler ofte personleg skuld overfor kollegaer som må gjere jobben deira, ifølgje undersøkinga.

Fleire av nøkkelfunna i rapporten viser ein sterk og konsekvent samanheng mellom lengre pappaperm og endra haldningar.

– Pappaperm endrar haldningar

Fedrar meiner at ansvaret for barn og heim allereie er rettferdig fordelt, men mindre enn halvparten av dei kvinnelege respondentane i undersøkinga er samde i dette. Eit fleirtal av kvinnene meiner det eigentleg er dei som gjer det meste av jobben.

Fedrar som tar lengre foreldrepermisjon, gjer ein større del av arbeidet heime og søker i større grad informasjon om foreldreskap hos venner og i bøker. Desse fedrane er òg i mindre grad samde i påstandar som at «barn treng mor meir enn far», ifølgje studien.

Rapporten konkluderer med at eigne øyremerkte «pappamånader» er den mest effektive måten å få menn til å bli heime med små barn i lengre periodar på.

