Sunnfjord sa ja til driftskonsesjon for omstridd gruveprosjekt

23 mot 22 i kommunestyret stemte ja til konsesjonen, melder NRK. Samtidig sa fleirtalet at dei ikkje vil ha fjorddeponi av gruveslam.

Høyringsutsegna frå kommunestyre går no til Direktoratet for mineralforvaltning, som tar endeleg avgjerd i saka. Fleire hundre personar møtte opp utanfor rådhuset i Førde for å demonstrere.

Leiar i Natur og Ungdom Gaute Eiterjord, seier at fleirtalet i kommunestyret har svikta. Samtidig seier han at dei har klare forventningar til direktoratet.

– Direktoratet for mineralforvaltning bør merke seg at så godt som heile kommunestyret helst vil unngå deponi og støttar krav om full utnytting av restmassar, seier han.

Nordic Mining skal hente ut rutil og granat i gruveprosjektet på Engebøfjellet. Selskapet har tidlegare fått løyve til å deponere 250 millionar tonn gruveslam i Førdefjorden i Sogn og Fjordane, noko miljøaktivistar har reagert skarpt på.

