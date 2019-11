Senterpartiet vil senke drivstoffavgiftene

innenriks

Det vil koste 887 millionar kroner, skriv Klassekampen.

Sp vil dermed reversere avgiftsauken på drivstoff som regjeringa innførte i 2017. Senterpartiets budsjett blir presenterte neste veke.

– Avgifter rammar mest dei som har lågast inntekt, siger Senterpartileiar Trygve Slagsvold Vedum.

Han erklærer Frps rolle som «bilistane sitt parti» for død.

– Frp har auka avgiftene for bilistane, så dei er på ingen måte partiet frå bilistane. Dei har òg saman med Høgre målretta kutta i pendlarfrådrag og gjort tiltak som gjer kvardagen vanskelegare for dei som er avhengig av bil, seier Vedum.

– Veljarane er ikkje lettlurte

Frp-leiar Siv Jensen lèt ikkje Senterpartiet ta over bilistparti-tittelen utan kamp.

Ho viser til eit forslag frå Sp, MDG, Ap og SV då energimeldinga vart behandla i 2016, der partia foreslår ein gradvis auke i avgiftene på fossilt drivstoff og forureinande transportmiddel.

– Senterpartiet er heilt utan truverd når dei prøver å gjere seg lekre for bilistane, og eg trur ikkje veljarane er så lettlurte, seier Jensen til NTB.

I 2015 var det Senterpartiets stemmer på Stortinget som stansa forslaget om å kutte bompengane, påpeikar ho.

– Partiet har stemt ja til kvart einaste bomprosjekt. Dei har òg foreslått auka eingongsavgift på nye bilar, seier Jensen.

Ikkje eit klimatiltak

Sp er det einaste partiet blant dei raudgrøne som vil senke drivstoffavgiftene. MDG, Raudt og SV foreslo i fjor auka prisar. Ap la seg på same linje som regjeringa i det alternative budsjettet dei la fram på måndag.

Vedum avfeiar argument om at auka drivstoffavgifter er eit klimatiltak og viser til at Transportøkonomisk institutt tilbake i 2016 meinte at auka drivstoffavgifter ville ha marginal eller liten effekt.

– Målet vårt er òg at vi etter kvart skal fase ut diesel og bensin som drivstoff til fordel for hydrogen og andre fornybare typar drivstoff. Spørsmålet er kven ein skal straffe på vegen, seier han.

