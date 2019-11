Oslos byråd innfører pensjon frå første krone

innenriks

Byrådet skal offentleggjere avgjerda torsdag. Byrådsleiar Raymond Johansen slår fast at pensjon frå første krone bør bli den nye normalen i norsk arbeidsliv.

– Folk skal ha ein pensjon å leve av. Eg er veldig glad for at vi kan gi låglønte og deltidsmedarbeidarar ei betre pensjonsordning. Dette handlar om rettferd og likebehandling, seier han.

Tilsette i kommunen tener i dag først pensjon for 20-prosentstillingar. I tillegg må årsinntekta vere høgare enn 1G, altså cirka 100.000 kroner. Den same ordninga gjeld i store delar av privat sektor.

Førre veke feira dei fagorganiserte ein pensjonssiger i Rikslønnsnemnda, som avgjorde at sjukehustilsette som jobbar under 20 prosent, får rett til pensjonsopptening. Dette var det store stridsspørsmålet under den tre veker lange sjukehusstreiken i sommar.

