Konkurransetilsynet: Så store prisforskjellar for daglegvarer at det kan vere lovbrot

innenriks

Konkurransetilsynet har det siste året gjort ei grundig kartlegging av innkjøpsvilkåra i den norske daglegvaremarknaden. Han viser til dels store forskjellar i innkjøpsprisane til daglegvarekjedene.

Norgesgruppen – som eig daglegvarekjedene Meny, Kiwi, Spar og Joker – får alltid betre vilkår i netto innkjøpspris, ifølgje funna. I nokre tilfelle òg når ein ser pris i samanheng med ulike rabattordningar og liknande.

– Vi er overraska over at det er så store prisforskjellar. Prisforskjellar i seg sjølv er ikkje ulovleg, men dersom slike prisforskjellar har ført til at forbrukaren har betalt høgare prisar som følgje av dette, kan det vere eit brot på konkurranselova, seier konkurransedirektør Lars Sørgård.

Prisforskjell på 15 prosent

Tilsynet har samla inn prisinformasjon frå til saman 16 leverandørar og kartlagt nesten 3.000 produkt, noko som utgjer drygt ein firedel av omsetninga i Rema 1000, Coop og Norgesgruppen i 2017.

For enkelte varer er prisforskjellen på over 15 prosent. Det vil seie at ei av kjedene betaler 15 prosent mindre enn andre kjeder for akkurat same vare.

– Det er bra at vi no får fakta på bordet, og at Konkurransetilsynet følgjer opp dette, seier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerande direktør i NHO Service og Handel, som organiserer aktørar i daglegvarebransjen, seier det er viktig at konkurranselovgivinga blir følgt slik at det er konkurranse på like vilkår.

– Vi er glade for det grundige arbeidet som er gjort etter fleire år med trykk frå oss og medlemsbedriftene våre, seier ho.

Forskjell òg i variable prisar

Kartlegginga er gjort for produkt som blir seld i alle daglegvarekjedene. Store kategoriar som kjedene sine eigne merkevarer og frukt og grønt eller bakarvarer, har dermed ikkje vore eigna for samanlikning.

Aktørar i daglegvarebransjen har tidlegare protestert mot å berre sjå på grunnprisen når ein samanliknar innkjøpsvilkår.

Konkurransedirektør Søgaard erkjente at det ikkje alltid er openberra kva som er den mest relevante prisen å samanlikne med. Det finst ei rekke ulike rabattordningar og opplegg for felles marknadsføring som speler inn. Konkurransetilsynet har derfor laga fleire ulike analysar som tar omsyn til ulike ordningar og ulik vekting. Men resultatet er grovt sett det same, uavhengig av kva for analyse som blir lagd til grunn.

– Sjølv om forskjellane er mindre i variable prisar enn på nettoprisar, vil vi framleis karakterisere forskjellane som store, seier Sørgaard.

Konkurransetilsynet påpeikar òg at ein del leverandørar har små prisforskjellar. Sørgaard meiner det er overraskande at spriket er såpass stort mellom dei ulike leverandørane.

Razzia

Tysdag gjennomførte Konkurransetilsynet umeldt kontroll hos Freia-eigar Mondelez Norge. Også Lilleborg AS og Norgesgruppen har hatt besøk.

– Konkurransetilsynet handhevar konkurranselova utan politisk innblanding. Tilsynet skal no finne ut om lova er brote eller ikkje. Det gjer dei på vanleg måte gjennom prosessane sine. Det er bra at tilsynet er ein aktiv handhevar av konkurranselova, seier Røe Isaksen.

Enkelte aktørar har fremma krav om lovregulering av forhandlingar, gjennom eit såkalla forbod mot prisdiskriminering. Tilsynet har ikkje vurdert eit generelt forbod i denne samanhengen. Nærings- og fiskeridepartementet har sett ned ei ekspertgruppe som skal drøfte spørsmålet. Innstillinga deira kjem i januar 2020.