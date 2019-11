Konkurransetilsynet: Så store prisforskjellar at det kan vere lovbrot

innenriks

Konkurransetilsynet har det siste året gjort ei grundig kartlegging av innkjøpsvilkåra i den norske daglegvaremarknaden. Han viser til dels store forskjellar i innkjøpsprisane til daglegvarekjedene.

Tilsynet har samla inn prisinformasjon frå til saman 16 leverandørar og kartlagt nesten 3.000 produkt, noko som utgjer drygt ein firedel av omsetninga i Rema 1000, Coop og Norgesgruppen i 2017.

15 prosent

På ein pressekonferanse onsdag seier konkurransedirektør Lars Sørgård at nokre forskjellar er så store at det kan vere brot på konkurranselova.

– Vi er overraska over at det er så store prisforskjellar. Prisforskjellar i seg sjølv er ikkje ulovleg, men dersom slike prisforskjellar har medført at forbrukaren har betalt høgare prisar som følgje av dette, kan det vere eit brot på konkurranselova, seier Sørgård.

I nokre tilfelle har enkelte leverandørar ein prisforskjell på over 15 prosent på varer dei sel til daglegvarekjedene. Det vil seie at ei av kjedene betaler 15 prosent mindre enn andre kjeder for akkurat same vare.

– Fakta på bordet

Kartlegginga dokumenterer at ei rekke leverandørar gir daglegvarekjedene Rema 1000, Coop og Norgesgruppen ulike innkjøpsvilkår.

– Konkurransetilsynets kartlegging viser at det er store forskjellar i innkjøpsprisane til daglegvarekjedene. Det er bra at vi no får fakta på bordet, og at Konkurransetilsynet følgjer opp dette, seier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Tysdag gjennomførte Konkurransetilsynet umeld kontroll hos Freia-eigar Mondelez Noreg. Også Lilleborg AS og Norgesgruppen har hatt besøk.

– Konkurransetilsynet handhevar konkurranselova utan politisk innblanding. Tilsynet skal no finne ut om lova er brote eller ikkje. Det gjer dei på vanleg måte gjennom prosessane sine. Det er bra at tilsynet er ein aktiv handhevar av konkurranselova, seier Røe Isaksen.