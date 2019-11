Hauglie meiner Nav-utsegner stadfestar at lovtolkinga deira har vore feil

innenriks

Til Aftenposten seier ytingsdirektør Kjersti Monland i Nav at etaten har følt at dei hadde departementet i ryggen i tolkinga si av lovverket.

Ei endring i regelverket for arbeidsavklaringspengar frå 1. januar 2018, som inneber at ein maksimalt kan ta med seg arbeidsavklaringspengar (AAP) til utlandet i fire veker av eit kalenderår, forsterka trua internt i Nav om at etaten hadde solid ryggdekning for praksisen sin.

– Det har undervegs skjedd nokre endringar i lovverket som vi nok har tolka som ei stadfesting, eller som i alle fall har gjort at vi ikkje har stilt oss sjølve dei rette spørsmåla, seier Monland.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) seier til avisa at Nav ikkje har hatt grunnlag for å tolke AAP-forslaget som ei stadfesting på at praksisen deira har vore rett, snarare tvert imot.

– I den grad Nav har vore usikre på tolkinga av regelverket, vart det, basert på det vi veit så langt, ikkje løfta opp til departementet før i desember 2018. AAP-forslaget handla først og fremst om utforminga av ordninga. EU-regelverket låg sjølvsagt til grunn også i denne saka, seier Hauglie.

Torsdag møtest ho og Nav-direktør Sigrun Vågeng i endå eit møte for å diskutere trygdeskandalen. Arbeids- og sosialministeren seier at Monlands utsegner er blant temaa på møtet.

