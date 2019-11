Fleirtalet i bystyret uroleg for det framtidige sjukehustilbodet til Oslo-befolkninga

innenriks

I 2016 vedtok Helse sør-aust å leggje ned Ullevål for å byggje eit stort regionsjukehus på Gaustad. I tillegg skal det byggjast eit lokalsjukehus på Aker.

Planane er godkjende av helseminister Bent Høie (H), men har vorte møtt med mykje kritikk.

Før valet gjekk alle partia i Oslo, bortsett frå Ap og Høgre, saman for å krevje omkamp om Ullevål sjukehus. Ap og Høgre hadde fleirtal i det førre bystyret, men etter valet i haust har partia som ønskjer å bevare Ullevål, til saman 32 av dei 59 seta i Oslo bystyre.

Bekymra

Bystyrepartia FNB, Frp, KrF, MDG, Raudt, Senterpartiet, SV og Venstre heldt onsdag ein pressekonferanse om sjukehusplanane. Helsepartiet, som ikkje er representert i bystyret, var òg med på initiativet.

Partia er svært urolege for det framtidige sjukehustilbodet til Oslo-befolkninga om dei vedtekne planane til Helse sør-aust blir gjennomførte.

– Vi meiner det same no som i valkampen i august. Vi utgjer no eit fleirtal i Oslo bystyre, og det kjem helseministeren og Helse sør-aust til å merke, sa Venstres gruppeleiar Hallstein Bjercke.

Vil prioritere Aker

Fleirtalet i bystyret meiner det er utbygginga av Aker sjukehus som bør prioriterast, for å sikre Groruddalens befolkning eit fullverdig sjukehustilbod.

Dei peikar på at sjukehusa som i dag har ansvaret for bydelane i Groruddalen, alt no treng avlastning.

I tillegg understrekar partia i ei felles pressemelding at reguleringsrisikoen både på Aker og Gaustad er høg, noko som kan by på utfordringar.

Utbyggingsprosjektet har òg møtt motstand i fagmiljøa. Sykepleierforbundet og LO i Oslo står saman i kravet om å stanse prosjektet på Gaustad og ønskjer ei full utgreiing om Ullevål.

Kan gå ut over psykiatrien

Aina Stenersen (Frp), leiar av helse- og omsorgskomiteen i Oslo, er òg uroleg for planane til Helse sør-aust om å samlokalisere alle dei psykiatriske sjukehusplassane i eit nybygg på Nye Aker sjukehus.

– Utbygginga på Rikshospitalet føreset òg ei nedlegging av Gaustad sjukehus med dei store grøntareala sine, nærleiken til marka og god tenestevariasjon innan psykisk helse og avhengnadsbehandling, seier Stenersen. Ho peikar på at det òg kan bli færre sengeplassar i psykiatrien.

I Dagsavisen har personar i fagmiljøet omtalt Gaustad sjukehus som «umisteleg».

