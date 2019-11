Erna Solberg lover å setje ein stoppar for homoterapi

innenriks

– Dei overgrepa vi har sett dokumentert av VG, må vi sikre at ikkje skal skje framover, seier Erna Solberg (H) til NTB.

Ho vart pressa av både Une Bastholm (MDG) og Anette Trettebergstuen (Ap) om såkalla konverteringsterapi då ho møtte til munnleg spørjetime på Stortinget onsdag.

Ap og MDG har begge tatt til orde for å forby slik terapi.

Solberg ønsker å greie ut spørsmålet først. Ho grunngir dette med at det må setjast vanskeleg grenser, til dømes opp mot bønn og religionsfridom.

– Om det då leier til at vi har eit forbod, og vi kan definere forbodet tydeleg, så vil det vere bra. Men eg er altså opptatt av at når vi går til det grep å snakke om at vi skal forby noko, så må vi vere veldig klar på kva vi forbyr, sa Solberg i sitt svar til Bastholm.

Ho er likevel tydeleg på at overgrep av den typen VG har dokumentert i artikkelserien sin om temaet, ikkje kan tolererast.

– Den klare beskjeden min er at vi må jobbe for at dette ikkje skal skje, seier Solberg til NTB.

