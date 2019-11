UNICEF lagrar dokument i syntetisk DNA

innenriks

UNICEF ønsker å verne Barnekonvensjonen for all framtid. Derfor har dei no skrive inn dokumentet i syntetisk DNA, som skal takast vare på i det såkalla «dommedagskvelvet» på Svalbard.

– I dag er det faktisk lettare å hente ut informasjon frå forhistoriske leivningar enn frå ein gammal mobiltelefon. Å lagre digital data i syntetisk DNA er som å kode i vanlege datamaskiner, det er berre eit anna språk, skriv seniorforskar Nick Goldman, som har vore ansvarleg for kodinga av dokumentet, i ei pressemelding.

Grunnen til at UNICEF no gjer dette, er for å verne dokumentet for framtida.

– Barnekonvensjonen er eitt av det viktigaste dokumentet i verda, så viktig at den bør vere ein del av DNA-et vårt. Han tar vare på det viktigaste vi har – barna våre og rettane deira, skriv generalsekretær i UNICEF Noreg, Camilla Viken i pressemeldinga.

DNA-et er lagt i pilleforma kapslar i rustfritt stål, og skal etter planen bli lagra i Arctic World Archive på Svalbard.

(©NPK)