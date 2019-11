Regjeringspartia flyttar 200 millionar i 2020-budsjettet

innenriks

Dei fire partia stadfestar budsjettsemja i ei pressemelding tysdag.

– Vi er komne til semje om endringar, smått og stort. Vi bruker ikkje meir pengar, alle aukar blir tatte frå ein annan stad, seier Høgres finanspolitiske talsmann på Stortinget, Henrik Asheim, til VG.

Verken til tannregulering eller brillestøtte til barn har dei fire partia sett av meir pengar. Begge desse sakene vekte betydeleg debatt etter at forslaget til 2020-budsjett vart lagt fram i oktober.

Men Asheim viser til at 15 politibilar no vil bli betre utstyrt, at budsjettet bidrar til å digitalisere domstolane ved at dei får moglegheit til tale- og videoopptak, og til at yrkesfag får meir pengar til utstyr.

(©NPK)