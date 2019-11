Også Norgesgruppen stadfestar besøk av Konkurransetilsynet

innenriks

Tysdag gjennomførte Konkurransetilsynet fleire umelde kontrollar i daglegvarebransjen.

Orkla-selskapet Lilleborg AS blir undersøkt fordi tilsynet har mistankar om at dei har brote konkurranselova, opplyste Orkla i ei børsmelding.

No stadfestar også Norgesgruppen at tilsynet har vore hos dei, ifølgje Dagens Næringsliv.

– Får informasjonen dei ber om

– Norgesgruppen har til liks med dei andre kjedene i lengre tid hatt tett dialog med Konkurransetilsynet om vilkåra til leverandørane. Vi kan stadfeste at tilsynet har vore hos oss i dag for å få meir informasjon, skriv direktør for næringspolitikk og styresmaktskontakt Bård Gultvedt i Norgesgruppen i ei melding til avisa.

Norgesgruppen er det største daglegvarekonsernet i landet og står bak butikkar som Kiwi, Meny og Spar.

– Konkurransetilsynet får naturlegvis den informasjonen dei ber om. Norgesgruppen jobbar kontinuerleg med sikte på å ha så gode innkjøpsvilkår som mogleg, slik at vi kan tilby kundane våre låge prisar, skriv Gultvedt vidare.

Held pressekonferanse

– Formålet med bevissikringa er å få stadfesta eller avkrefta mistanke om brot på konkurranselova, seier avdelingsdirektør Beate Milford Berrefjord i Konkurransetilsynet i ei pressemelding.

Tilsynet har varsla pressekonferanse om saka onsdag.

Dei har over tid arbeidd med å kartleggje innkjøpsvilkåra i daglegvaremarknaden. Resultata av kartlegginga skulle etter planen offentleggjerast 20. november.

– På grunn av den merksemda bevissikringa no har fått, vil Konkurransetilsynet i staden presentere resultata på ein pressekonferanse, opplyser dei.

Konkurransetilsynet har mistankar om at Lilleborg AS har brote innkjøpsvilkåra mellom leverandørar og daglegvarekjedene.

– Har ikkje gjort noko gale

Lilleborg AS er eigd av Orkla og står bak varemerke som mellom anna Jif, Omo og Zalo.

Lilleborg samarbeider med Konkurransetilsynet for å sørgje for ei effektiv gjennomføring av undersøkinga, skriv Orkla i børsmeldinga.

Tilsynet kom tidleg tysdag formiddag, opplyser kommunikasjonsdirektør Håkon Mageli i Orkla til DN.

– Vi meiner vi ikkje har gjort noko gale, seier Mageli til avisa.

