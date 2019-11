Norsk professor åtvarar om amerikansk studie på paracetbruk hos gravide

innenriks

Professor Hedvig Marie Egeland Nordeng ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo, åtvarar mot å overtolke funn og overføre dei til norske forhold, ifølgje forsking.no.

Den nye studien frå USA vart utført ved National Institutes of Health og er publisert i det anerkjente tidsskriftet JAMA Psychiatry. Forskarane samla navlestrengsblod frå 996 nyfødde og målte innhaldet og restprodukt av det smertestillande verkestoffet, kjent som paracetamol i Noreg. Barna vart følgde opp til dei var ni år og sjekka for to psykiske diagnosar.

Tilsynelatande risiko

Kort fortalt konkluderte forskarane med at barna til mødrene som hadde ete mest paracetamol, hadde 2,9 gonger høgare risiko for å få ein ADHD-diagnose målt mot barn av mødrer som hadde brukt minst smertestillande i svangerskapet. Også risiko for å få diagnose innan det såkalla autismespekteret, som Aspergers, auka med inntak av meir smertestillande under svangerskapet, ifølgje forskinga.

Heile 26 prosent av barna i undersøkinga frå USA fekk ein ADHD-diagnose, som er mykje høgare enn i Noreg, der 4 prosent av barn har denne diagnosen.

Kan ikkje samanliknast

Professor Nordeng påpeikar fleire faktorar som gjer henne skeptisk. Éin faktor er at mødrene i studien tilhøyrer den såkalla Boston Birth Cohort, der innbyggarar generelt har ein annleis sosioøkonomisk bakgrunn enn nordmenn, mange er meir ressurssvake, lågt utdanna og overvektige.

– Generelt har vi ei sunnare fødebefolkning i Noreg, seier Nordeng.

Likevel finn ho studien interessant, fordi han baserer seg på faktiske funn i blodet, ikkje på sjølvrapportert inntak, som aukar uvissa.

Nordeng understrekar vidar at inntrykket hennar er at norske gravide er svært restriktive med legemiddel, og har ein god grunn når dei først tar ein medisin, medan legemiddelbruken er større blant gravide i USA.

