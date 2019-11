Nedgang i talet på sauebønder

innenriks

Hittil i år har 13.472 produsentar leverte i sau til slakt, medan 14.325 bønder hadde levert på same tid i fjor, skriv Nationen.

Det er ein nedgang på 853 produsentar, noko som er den største nedgangen sidan 2006. Nedgangen frå i fjor til i år er på 5,9 prosent.

Tala kjem frå Animalias klassifiseringsstatistikk.

Norturas fagsjef for småfe, Finn Avdem, understrekar at sesongen framleis ikkje er heilt over, og at nokre bønder framleis ikkje har levert sau til slakt.

– Dårlegare økonomi grunna nedgang i pris er nok den viktigaste enkeltårsaka til at det har vorte færre produsentar. Dessutan kan låg arbeidsløyse og dermed gode jobbmoglegheiter i fleire fylke, vere ei anna årsak. Dette er spesielt viktig i samband med generasjonsskifte, seier Avdem.

Han peikar på at fôrkrisa i fjor òg kan ha bidratt til at nokre produsentar slutta med sau.

Statistikken frå Animalia viser samtidig at talet på sauebønder har falle med 42 prosent dei siste 20 åra.

