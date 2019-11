Melodi Grand Prix-finalen skal haldast i Trondheim

innenriks

– Det er stor stas å ta MGP-finalen til Trondheim i samband med musikkonkurransens 60-årsjubileum. Det er 31 år sidan sist finalen vart arrangert utanfor Oslo, så dette blir ei flott hending. Vi håper Trondheim og resten av Noreg er klare for å lage folkefest midt i landet vårt, seier prosjektleiar Stig Karlsen i ei pressemelding frå NRK.

Berre to gonger tidlegare har Melodi Grand Prix-finalen vorte arrangert utanfor Oslo. Sist gong var i Stavanger i 1989.

Neste år skal det òg haldast fem direktesende landsdelsfinalar. Desse byrjar laurdag 11. januar, og deretter kvar laurdag fram til finalen i Trondheim 15. februar. Éin artist frå kvar delfinale går vidare til finalen, der dei møter fem førehandskvalifiserte artistar.

Dei førehandskvalifiserte artistane blir presenterte 3. januar, medan dei fire artistane i kvar delfinale blir presentert kvar måndag i veka dei er i delfinale frå 6. januar. Programleiarar for sendingane blir presenterte i byrjinga av desember.

– Vi lovar fantastiske låtar og artistar. Det blir pyro, konfetti, flotte programleiarar og alt anna som høyrer med når Noregs største musikkfest tar over byen. Ikkje minst blir det eit heilt spesielt gjensyn med fjorårets supersuksess Keiino og låten «Spirit in the Sky», seier Stig Karlsen.

Vinnaren av neste års Melodi Grand Prix går vidare til Eurovision Song Contest i Rotterdam i mai.

