Kokevarsel på Askøy i Hordaland

– Alle som er knytt til Kleppe vassverk, blir varsla om at vatnet må kokast. Det er problem ved reinseanlegget på Kleppe, men det er ikkje funne noko bakterielt. Dette er berre for å vere på den sikre sida, seier Stig Juvik ved vakttelefonen for vatn og avløp i Askøy kommune til Bergens Tidende.

Kokevarselet gjeld for alle som bur ved Framo-anlegget i Florvåg, Kleppestø, Strusshamn, Marikoven, Follese, Hetlevik og Juvik.

Juvik seier til Bergensavisen at mellom 12.000 og 15.000 menneske bur i områda som må koke vatnet.

Over 2.000 menneske på Askøy vart i sommar sjuke etter å ha fått i seg E. coli-bakteriar gjennom drikkevatnet.

