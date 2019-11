Auke i talet på sjukepleiarstudentar

innenriks

Etter at regjeringa innførte karakterkrav for å komme inn på norske sjukepleiarutdanningar, fall søkartalet med 18 prosent i vår. Likevel har 130 fleire studentar starta på studiet i år, enn i fjor. Det viser nye tal frå Norsk senter for forskingsdata.

– Det viser at frykta for at innføringa av karakterkrav i norsk og matematikk ville føre til færre sjukepleiarstudentar var overdriven, skriv forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø (V) i ei pressemelding.

Frå og med studieåret 2019/2020 har det vore krav om at søkarar til sjukepleiarutdanninga måtte ha minst karakter tre i norsk og matematikk frå vidaregåande.

– Målet er at karakterkravet skal gi endå betre sjukepleiarar, og at fråfall frå utdanninga skal gå ned fordi studentane er betre rusta til å gjennomføre studiet, skriv Nybø i pressmeldinga.

(©NPK)