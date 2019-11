Ventetida aukar for norske pasientar

innenriks

I andre tertial måtte pasientane i snitt vente i 60 dagar, skriv P4 om tala. Auken er på to dagar samanlikna med same periode i fjor.

I somatisk sektor var ventetida 61 dagar, ein auke på to dagar frå i fjor.

– Det er eit uttrykk for at det er veldig knapt i sjukehussektoren, at det er veldig trong økonomi og dermed aukar ventetida, seier nestleiar i Stortingets helse- og omsorgskomité, Sps Kjersti Toppe.

Det er pasientane ved Helse vest som ventar lengst, medan pasientane i Helse Midt-Noreg har kortast ventetid.

Totalt vart 1,6 millionar pasientar behandla på somatiske sjukehus dei første åtte månadene i 2019. Dette var ein auke på 0,8 prosent samanlikna med same periode i fjor.

(©NPK)