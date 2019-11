Trondheims-politiet slår alarm om normalisering av narkotika

innenriks

«Føre Var» -rapporten, som St. Olavs hospital har ansvaret for, tar for seg rusbruk og viser ifølgje Adresseavisen at hasj har auka mest i bruk, særleg på kvardagar. MDMA er det rusmiddelet som har hatt mest auke i bruk og tilgjenge det siste året for helgane, saman med kokain.

– Det er mange unge som i dag trur at enkelte rusmiddel er lovlege, i og med at det har vorte vanlegare at folk står fram og seier at dei bruker det. Vi ser ein tendens til at rollemodellar ufarleggjer rusmiddel overfor barn og unge, det er med på å normalisere bruken, seier politioverbetjent Sigrid Finne hos Trøndelag politidistrikt til avisa.

Ifølgje henne bidrar òg tilforlateleg bruk i filmar, musikkvideoar og på sosiale medium til at narkotikarusing blir normalisert.

– Det er vi bekymra for, seier Finne.

Ein annan tendens politiet registrerer, er aukande rusbruk blant dei under 18 år i Trondheim. Ifølgje politiet har unge lågare terskel til å prøve ulovlege rusmiddel enn tidlegare, og fleire testar ulike typar rusmiddel. Dei yngste er 12-13-åringar. Inntrykket er at unge meiner narkotika er betre enn alkohol, fordi ein ikkje blir fyllesjuk, og at mange ungdommar ikkje trur at narkotika er farleg, slik at dei er meir villige til å teste det ut enn før.

