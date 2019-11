TV- og radiokanalane mista over 200 millionar reklamekroner i fjor

innenriks

Dette er første året det er registrert eit slikt fall i reklameinntekter. Ifølgje Medietilsynet, som måndag legg fram deira årlege økonomirapport, har TV og radio «nærast verka immune» mot konkurransen frå globale aktørar i kampen om norske reklamekroner.

År etter år har reklameinntektene til nasjonale TV- og radioverksemder auka, men i 2018 var det stopp. Nedgangen frå toppåret 2017 er ifølgje tilsynet på totalt 212 millionar kroner, noko som svarer til eit fall på 4,7 prosent.

Følgjer etter avisene

– Fallet tyder på at TV- og radioaktørane no opplever det same som avisbransjen har slite med, nemleg at annonsørane flyttar reklameinvesteringane sine til andre kanalar, seier Medietilsynets direktør Mari Velsand. Ho siktar til korleis avisbransjen dei siste fem åra har mista 2,3 milliardar kroner i annonseinntekter fordi annonsørane har valt Google og Facebook.

Når dei nasjonale TV-kanalane likevel kan vise til ein kraftig auke i totalinntektene sine, også i 2018, kjem av det inntekter frå sal av premiumkanalar og distribusjonsinntekter – noko som nesten er dobla dei siste fem åra.

Berre frå 2017 til 2018 auka slike inntekter med 478 millionar kroner, tilsvarande 13 prosent. I 2018 var auken på 310 millionar kroner, eller 4,1 prosent.

– Det er klart at norske TV-sjåarar betaler stadig meir for å sjå sport, film og anna populært innhald gjennom såkalla premium-TV-pakker og ulike strøymetenester, seier Velsand.

Når kostnadene blir trekte frå, viser det seg likevel at lønnsemda har falle i same tidsrom – ikkje minst i år med store sportsarrangement, som er dyre å kjøpe senderettar til og kostar flesk å produsere.

FM-radio går godt

Lønnsemda er ifølgje Medietilsynet betre for dei nasjonale radiokanalane, som i motsetning til nasjonale, kommersielle TV-kanalar har reklame som einaste inntektskjelde. Dette trass i eit inntektsfall på over 10 prosent, tilsvarande 62 millionar kroner.

Størstedelen av totalinntekta i lokalradiobransjen kjem frå radiostasjonar som både har FM-konsesjonar og der mange òg sender på DAB.

– Vi ser at kostnadene knytte til å sende på DAB er høgare enn ved tradisjonell FM-drift, og DAB-sendingane blir framleis finansierte i stor grad av verksemda på FM, seier Velsand.

