Raudgrøne parti vil bruke midla til oljefondet aktivt for klima

Det var i eit intervju med E24 førre veke at Støre ytra at oljefondet bør tenke i banar rundt fornybar energi. Statsminister Erna Solberg (H) kvitterte med at Støre «er ute og køyrer på ei linje som eg meiner er dum».

Klassekampen melder at SV, Raudt og MDG derimot er begeistra for utsegnene frå Støre.

– Oljefondet med sine tusenvis av milliardar bør bli ei maskin for forandring, seier SV-nestleiar Torgeir Knag Fylkesnes til avisa.

Heilt konkret tar SV-nestleiaren til orde for at oljefondet får ei ordning med prekvalifikasjon, der selskap på førehand dokumenterer at verksemda er innanfor klimamåla i Parisavtalen.

– Oljefondet bør styrast etter eit enkelt prinsipp om at ein ikkje kan investere i selskap som undergrev Paris-måla, seier Fylkesnes.

Arild Hermstad, nasjonal talsperson for MDG meiner Støres utsegner gir forventningar om at Ap-leiaren kan bli med på «meir spenstige ting».

– At han er villig til å gå mykje lenger i å flytte pengar frå fossil til fornybar energi i oljefondet, seier Hermstad.

– Dette er gode signal frå Støre. Det er klart vi må bruke nokre av våre 10.000 milliardar kroner til fornuftig klima- og industripolitikk, seier Raudt-leiar Bjørnar Moxnes.

