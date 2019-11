Raudgrøne parti vil bruke midla frå oljefondet aktivt for klima

innenriks

Det var i eit intervju med E24 førre veke at Støre ytra at oljefondet bør tenke i banar rundt fornybar energi. Statsminister Erna Solberg svarte at oljefondet er i ferd med å investere i fornybar infrastruktur, men at det er grep som blir tatt av økonomiske omsyn, ikkje fordi Noreg ønsker å nå visse politiske mål.

Klassekampen melder at SV, Raudt og MDG derimot er begeistra for utsegnene frå Støre.

– Oljefondet med sine tusenvis av milliardar bør bli ei maskin for forandring, seier SV-nestleiar Torgeir Knag Fylkesnes til avisa.

Heilt konkret tar SV-nestleiaren til orde for at oljefondet får ei ordning med prekvalifikasjon, der selskap på førehand dokumenterer at verksemda er innanfor klimamåla i Parisavtalen.

– Oljefondet bør styrast etter eit enkelt prinsipp om at ein ikkje kan investere i selskap som undergrev Paris-måla, seier Fylkesnes.

Arild Hermstad, nasjonal talsperson for MDG meiner Støres utsegner gir forventningar om at Ap-leiaren kan bli med på «meir spenstige ting».

– At han er villig til å gå mykje lengre i å flytte pengar frå fossil til fornybar energi i oljefondet, seier Hermstad.

– Dette er gode signal frå Støre. Det er klart vi må bruke nokon av våre 10.000 milliardar kroner til fornuftig klima- og industripolitikk, seier Raudt-leiar Bjørnar Moxnes.

