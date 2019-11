Næringskomiteen fekk ikkje halde fiskeri-høyring i Tromsø

innenriks

Næringskomiteen meinte det var naturleg at høyringa om den såkalla kvotemeldinga skulle haldast i Nord-Noreg fordi den er av stor tyding for fiskerinæringa og spesielt viktig for landsdelen.

I eit brev frå Stortingets presidentskap får komiteen avslag på søknaden sin. Presidentskapet understrekar at høyringar i utgangspunktet skal haldast på Stortinget.

Senterpartiets næringspolitiske talsperson Geir Pollestad er skuffa. Han meiner eit avvik frå hovudregelen ville gitt eit signal om at Stortinget ser heile landet.

– Fiskeri er ei viktig næring både for Nord-Noreg og resten av kysten. Ei høyring utanfor Oslo ville understreka det. Det ville òg gjort at det for ein gongs skuld var vi som drog ut i landet for å ha høyring og ikkje at høyringsinstansane måtte komme til Oslo, seier Pollestad.

Presidentskapet noterer seg at det i 2007 vart halde ei høyring om reindriftslova i Alta, men skriv at det ikkje er kjent med andre døme på høyringar som er haldne andre stader.

– Ei eventuell innviing av søknaden frå næringskomiteen kan innebere ei praksisendring der komiteane i større utstrekning kan søke om å halde høyringar utanfor Stortinget, heiter det i avslaget.

Pollestad vil likevel ikkje sjå bort frå at det kan komme nye førespurnader i framtida om å legge høyringar utanfor Oslo. Han meiner komiteen vil ønske å besøke Nord-Noreg som ein del av behandlinga, sjølv om sjølve høyringa 12. desember altså vil finne stad på Stortinget.

(©NPK)