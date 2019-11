Minst tre meldingar etter at jente vart overfallen i Sandnes

innenriks

Like før klokka tre natt til laurdag melde politiet at det hadde vore slagsmål mellom fleire mindreårige jenter på arrangementet for ungdom på Ganddal like før klokka 23. 13-åringen fekk hjerneristing etter å ha vorte slått og sparka, og ifølgje Stavanger Aftenblad har fleire vitnar uttalt at det var ei jente som skulle takast.

– Saka veks i omfang. I dag, søndag, har vi mottatt ei tredje melding frå same stad. Vi har òg mottatt informasjon om ytterlege éin episode, og sannsynlegvis vil det komme ei fjerde melding, seier etterforskingsleiar Arne Sindre Gilje.

Jenta som vart slått ned, skal ifølgje politiet ha prøvd å gå mellom for å hindre slåstkamp mellom fleire andre jenter. Ifølgje politiet er det ting som tyder på at noko var planlagt, men det er usikkert om slåsting var på agendaen.

– Det verkar som det var meld dårleg vêr på den klubben. Truleg har det ulma og skjedd ting i sosiale medium i forkant, seier Gilje.

Politiet ser alvorleg på at det var i alt fire saker på éin kveld på klubben, slik det no kan sjå ut til.

– Det er veldig alvorleg at ungdommar på 13 år går på ein klubb og så blir resultatet at dei blir trua og banka opp og endar med hjerneristing. Det høyrer ikkje heime nokon plass, seier Gilje.

