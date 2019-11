Mæland: Ingen grunn til å vurdere riving av Y-blokka på nytt

innenriks

– Eg er glad for at Fylkesmannen stadfestar at rivevedtaket er gyldig og at vi no kan gå vidare i arbeidet med å bygge eit ope, trygt og grønt regjeringskvartal som vi alle kan vere stolte av, seier Mæland.

Fylkesmannen har slått fast at rivingsvedtaket er lovleg, men har bedt regjeringa vurdere saka på nytt.

– Eg vil understreke at det ikkje finst nye moment i denne saka no som skulle tilseie ei fornya vurdering. Så seint om i juni slutta eit stort fleirtal på Stortinget seg til avgjerdene til regjeringa. Sikkerheita og ønske om å skape eit grønt og tilgjengeleg nytt regjeringskvartal har vege tungt når avgjerda om utforminga av det nye regjeringskvartalet vart tatt.

