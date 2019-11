Forskarar fann ukjent korallrev ved Stord

innenriks

Bukkarevet, som revet heiter, er det største dokumenterte korallrevet på Vestlandet.

– Viss vi antar at 20 høgdemeter av det vi ser på videoane er korallar, betyr det at revet er minst 4.000 år gammalt, anslår havforskar Tina Kutti i ein kommentar på Nettsidene til HI.

Revet ligg ved Bukkaskjeret på terskelen til Hardangerfjorden og strekker seg fleire hundre meter i kvar retning. Det ligg akkurat innanfor grensene til Miljødirektoratets verneområde Ytre Hardangerfjord.

Forskarane har lenge hatt mistanke om at det var eit korallrev i området etter fleire funne av korallar, men det hadde altså ikkje vore gjort funn av noko korallrev før no.

