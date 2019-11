Ein «genetisk viktig» ulv i Engerdal skal flyttast og merkjast

innenriks

Det vart funne DNA frå ulven i Kvitvola i Engerdal kommune i Hedmark tidleg i november. Ulven er ein genetisk viktig ulvehann som har komme frå Finland eller Russland, ifølgje direktoratet.

Norske og svenske styresmakter har inngått ein avtale om å ta vare på genetisk verdifulle ulvar. Ettersom lisensfellingsperioden startar 1. desember, gav Miljødirektoratet måndag Statens naturoppsyn i oppdrag å merkje ulven før dette.

For å hindre ulven i å etablere seg innanfor det sørsamiske tamreinområdet og unngå skade på tamrein, kan det òg bli aktuelt å flytte ulven.

Det er funne tamrein som er drepen av ulv, innanfor reinbeitedistriktet Svahken Sijte etter at DNA-prøven vart samla inn. Det er sannsynleg at det er denne ulven som har vore på ferde.

Etter at Naturoppsynet har merkt ulven, skal Miljødirektoratet vurdere om dei må flytte han.

– Under merkinga vil vi få meir informasjon om ulven framleis utgjer ein skaderisiko, slik at flytting kan vere nødvendig. Ei flytting vil òg krevje at vi finn eit eigna område å flytte han til, noko vi må vurdere nærare dei kommande dagane, seier seksjonsleiar Knut Morten Vangen i direktoratet.

Statens naturoppsyn startar arbeidet med merkinga så snart det er eigna vêrforhold.

