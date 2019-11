innenriks

Politiet fekk melding om ulykka på E39 klokka 9.12 måndag.

– Det eg veit per no, er at det er ei alvorleg ulykke, seier operasjonsleiar Jostein Reiestad i Sørvest politidistrikt til VG.

Føraren av lastebilen er truleg uskadd, medan føraren av personbilen har alvorlege skadar, ifølgje politiet.

Vegen er stengd, og det blir omkøyring ved Våg i sør og Haukås i nord, skriv Sørvest politidistrikt på Twitter.

