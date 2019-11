180 tilsette i Luftfartstilsynet kan ikkje gå på do

innenriks

Årsaka til vassmangelen er arbeid med å bygge hotell på nabotomta ved Sjøgata i Bodø, skriv Avisa Nordland. Vassmangelen fører mellom anna til at sanitærforholda er avgrensa.

Avdelingsdirektør Åshild Pettersen seier at det betyr at folk ikkje kan gå på do. Mange av dei tilsette har komme på jobb allereie, men desse får vurdere sjølv om dei må dra heim, seier ho. Totalt jobbar det 180 personar på kontoret.

– Det er ingen som synest dette er noko kjekt. Ein tar det likevel med fatning og humor, men det er klart det ikkje er greitt, seier avdelingsdirektør Åshild Pettersen.

