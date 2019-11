163 studentar tapte mot staten i retten

innenriks

Dommen kom etter nesten tre veker med vurdering av bevisa i saka, skriv Khrono måndag.

Bakteppet er klager frå fleire psykologistudentar som har fått avslag på søknaden i Noreg om å få godkjent ei mastergrad i klinisk helsepsykologi frå ELTE-universitetet i Ungarn, etter at Helsedirektoratet brått endra godkjenningspraksis i 2016.

Det sentrale rettslege spørsmålet var om ELTE-studentane har utdanna seg til same yrke som ein norsk psykolog. Den klare haldninga til staten er at dei har ikkje det, og at avslaga på ELTE-studentane sin lisens- og autorisasjonssøknader er riktige og gyldige.

EFTAs overvakingsorgan ESA opna i mai ei sak mot Noreg fordi dei meiner det er i strid med EØS-avtalen.

