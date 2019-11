Trygderetten druknar i saker – behandlingstida aukar

innenriks

I 2014 var saksbehandlingstida i snitt 3,1 månader. I 2019 har det auka til 7,1 månader, ifølgje tal frå Trygderetten, skriv Klassekampen.

– Det er meir trykk for dei som jobbar her. Sjølv om du jobbar så hardt du kan, så strekker det ikkje heilt til, seier Olav Vik, tillitsvalt for juristane i Trygderetten.

Trygderetten er ankeinstans i saker som handlar om trygd og pensjon og behandla i fjor 3.631 saker. Prognosen fór i år er på 5.200 saker, og det er før sakene som kjem i kjølvatnet av Navs feiltolking av reglane for trygdeytingar. Trygderetten er allereie på etterskot med saksbehandlinga på grunn av mange saker som kjem inn.

– Saksinngangen har vore veldig sterk særleg den seinare tida, og restansen er på veg oppover igjen. Det vil gi seg utslag i lengre saksbehandlingstid, og for oss som jobbar her blir arbeidspresset endå større, seier Vik, som ikkje tør spå kva effekt Nav-skandalen vil ha for talet på ankesaker framover.

Regjeringa har løyvd fem millionar kroner til Trygderetten for å handtere trygdeskandalen. Opposisjonen meiner det er altfor lite.

