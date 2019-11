TV 2 beklagar og rettar i ti saker i Giske-dekninga si

innenriks

– Vi rettar og presiserer og i nokre tilfelle beklagar. Det handlar primært om manglande samtidig imøtegåing, skriv Solbrække i ei tekstmelding til Medier24.

Ho skriv òg at det dreier seg om ti saker, og at rettingane vart gjort fredag.

Trond Giske og forholdet til media er igjen i søkelyset etter at han snakka om dekninga til pressa av metoo på mediekonferansen Svarte Natta i Tromsø fredag.

Frå salen i Tromsø sa TV 2s Elin Sørsdahl dette:

– Vi gjorde feil. TV 2 har, etter at vi hadde Giske på internt seminar der han påpeika at TV 2 har brote Ver varsam-plakaten, på eige initiativ gått gjennom dekninga vår. Eg veit ikkje om det ligg ute enno, men vi kjem til å presisere og beklage ti artiklar, sa ho.

Frå scena fekk ho takk frå Giske sjølv.

– Det TV 2 gjer no, er veldig bra, sa Giske.

Karianne Solbrække seier til Medier24 at Giske var gjest på eit internt seminar hos TV 2-nyheitene i oktober, og at det var der han først kom med påstandar om at også TV 2 har gjort til dels grove feil i dekninga si av sakskomplekset.

(©NPK)