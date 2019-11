Solberg deler ikkje Macrons syn på Nato

innenriks

Det har komme mange reaksjonar etter at den franske presidenten torsdag omtalte Nato som «hjernedaudt» og stilte spørsmål ved verdien av artikkel 5 i Atlanterhavspakta. Det er solidaritetsklausulen som seier at eit angrep på éin medlem er eit angrep på alle.

– Eg er ikkje samd i Macrons omtale av Nato. Evna til å roe og skremme er styrkt, skriv Solberg på Twitter fredag. Meldinga er illustrert av eit bilde av Solberg med hjelm, sitjande på eit militært køyretøy.

Medan Macron tok til orde for at Europa må byrje å tenke på seg sjølv som ein strategisk, geopolitisk maktfaktor, seier Solberg at Noreg støttar europeiske initiativ dersom dei støttar opp om Nato.

– Sjølv om vi ikkje er samde i alt USA gjer, er bandet vårt til USA avgjerande for norsk sikkerheit, avsluttar ho meldinga si.

(©NPK)