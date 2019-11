Sju personar drukna i oktober

innenriks

66 menn og 12 kvinner har mista livet i drukningsulykker så langt i år. Det er 15 personar færre enn på same tid i fjor, opplyser Redningsselskapet.

Av dei 78 som døydde, var fem under 18 år gamle.

39 prosent døydde av fall frå land, 32 prosent fall frå fritidsbåt, 10 prosent døydde medan dei bada, 9 prosent mista livet av at bilen dei sat i hamna i vatnet og fem prosent døydde medan dei dykka. Dei fem siste prosentane døydde av andre grunnar, ifølgje pressemeldinga.

– Det er godt å sjå at mengde drukningar har gått ned, men éi drukningsulykke er éi for mykje. Vi treng ein nasjonal dugnad for å få ein kraftig nedgang i talet på ulykker, skriv Tanja Krangnes, leiar for fagfeltet drukning i Redningsselskapet.

Rogaland er fylket med flest drukningar i år, med tolv drukningsdødsfall.

(©NPK)