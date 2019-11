Sanner: – Uakseptabel høg bruk av ufaglærte assistentar i mange kommunar

innenriks

– Vi kan ikkje leve med at dei barna som har dei største utfordringane, skal få hjelp og støtte av ufaglærte. Dei skal ha den beste kompetansen, seier Sanner til NTB.

Han legg fredag fram ei stortingsmelding om tidleg innsats der regjeringa varslar strengare reglar for bruk av assistentar når det blir gitt spesialpedagogisk hjelp i barnehagar og skular.

– Praksis i mange kommunar er uakseptabel, seier Sanner.

– Derfor er vi tydelege på at regelverket må strammast opp, slik at barna får den hjelpa dei har krav på.

Vil slanke Statped

Sanner opplyser at innstramminga vil bety lovendringar.

Samtidig varslar han store budsjettkutt hos den spesialpedagogiske tenesta til staten, Statped.

Over ein periode på fem år skal budsjetta bli kutta med 150–200 millionar kroner, noko som svarer til 21–28 prosent av budsjettet i dag. Samtidig skal Statpeds oppgåver bli smalare, medan kompetansen på lese- og skrivevanskar, talvanskar og ADHD blir flytta ut til fylka og kommunane.

Pengane som blir sparte, vil Sanner bruke på eit kompetanseløft i ein storleiksorden på 1,5–2 milliardar kroner over ein tiårsperiode.

– Det kan brukast til kompetanseheving i barnehagar, i skular, i PP-tenesta, i kommunar og i fylke.

Ber kommunane ta ansvar

Det er derimot kommunane sjølv som må finne pengar til å lønne dei nye spesialpedagogane.

– Kommuneøkonomien blir styrkt kvart einaste år. Og dette er òg eit spørsmål om å prioritere. Eg meiner det er heilt uakseptabelt at så mange barn og skuleelevar som har særskilde utfordringar, ikkje får god nok hjelp i dag, seier Sanner.

Ifølgje han er det ikkje snakk om at kommunane blir gitt nye oppgåver.

– Kommunane har ansvaret i dag. Men det er mange som ikkje tar det ansvaret dei faktisk har.

«Tett på»

I stortingsmeldinga, som har fått tittelen «Tett på», varslar regjeringa òg ei rekke andre tiltak for å sikre tidleg innsats:

* Det skal innførast ei plikt for skular til å følgje opp elevar med høgt fråvær i grunnskulen.

* Alle skular skal givast tilgang til lærarspesialist i byrjaropplæring.

* Det skal innførast ein nasjonal rammeplan for SFO. Samtidig skal det bli innført redusert foreldrebetaling i SFO for låginntektsfamiliar, og barn med behov for særskilt tilrettelegging skal få gratis SFO på 5.–7. trinn.

* Det skal opprettast eit nytt senter for forsking på spesialpedagogikk og inkludering.

Sanner meiner eit problem som ligg i bakgrunnen har vore ei vente-og-sjå-haldning. Dette skal det no bli slutt på, lovar han.

– Når barn har utfordringar, skal dei bli sett. Det skal takast tak i, og dei skal få hjelp.

