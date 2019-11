Politiet: Vi er spente på Havarikommisjonens Helge Ingstad-rapport

innenriks

– Vi er veldig spent på kva Havarikommisjonen konkluderer med, seier politiadvokat Ole Bjørn Mevatne i Vest politidistrikt til NTB.

Han jobbar med etterforskinga av kva som skjedde då fregatten KNM Helge Ingstad kolliderte med tankskipet Sola TS ved Stureterminalen i Hordaland natt til 8. november i fjor.

Fredag formiddag presenterer Havarikommisjonen den første delen av utgreiinga si om ulykka på ein pressekonferanse. Delrapporten som blir då presentert, handlar om det som skjedde fram til kollisjonen mellom dei to skipa.

Sjøforsvaret har òg varsla at dei fredag vil halde ein pressekonferanse i samband med Havarikommisjonens rapport. Her vil dei snakke om det førebyggjande arbeidet etter ulykka og i tida framover.

Rapporten frå havarikommisjonen om det som skjedde etter kollisjonen, der Helge Ingstad sokk då vaierane som sikra fregatten, losna, vil etter det NTB kjenner til komme på eit seinare tidspunkt.

Blir ikkje reparerte

I kollisjonen mellom KNM Helge Ingstad og Sola TS fekk fregatten ei stor flenge i sida som gjorde at skipet tok inn vatn. Ved hjelp av slepebåtar vart skipa dytta på grunn for å hindre at det sokk. Her vart Helge Ingstad sikra med vaierar.

Natt til 13. november rauk likevel fleire vaierar, og etter kort tid låg mesteparten av fregatten, som kosta rundt 4 milliardar kroner, under vatn.

I mars vart marinefartøyet heva og løfta opp på ein lekter. Skipet ligg no på Marinens hovudbase på Haakonsvern.

I sommar bestemte regjeringa at dei ikkje vil reparere KNM Helge Ingstad. Utrekningar viser at det vil koste 12 til 14 milliardar kroner å reparere fartøyet, medan det vil koste 11 til 13 milliardar kroner å bygge eit nytt, tilsvarande fartøy.

Konstruksjonsfeil og misforståing

Havarikommisjonen kom 29. november i fjor med ein førebels rapport om ulykka.

Den førebelse analysen til kommisjonen var då at inga enkelt handling eller hending leidde til fregattulykka, og at ho skjedde av fleire faktorar og omstende.

Ein av faktorane var misforståinga som oppstod på brua då lysa frå tankaren vart oppdaga. Det var òg vaktskifte på brua like før ulykka. Kommisjonen peika samtidig på at ein konstruksjonsfeil på skipet gjorde at store vassmassar kunne fylle rom etter rom under dekk etter at det vart hol i skroget.

Tre personar er mistenkte

Tre personar har framleis status som mistenkt i saka – lósen på tankskipet Sola, vaktsjefen på KNM Helge Ingstad og operatøren ved trafikksentralen på Fedje.

Politiadvokat Ole Bjørn Mevatne sa til VG tidlegare denne veka at dei òg vurderer føretaksstraff mot Forsvaret og Kystverket etter ulykka.

Mevatne seier til NTB at dei er merksame på at det kan vere element i Havarikommisjonens rapport som kan ha betydning for etterforskinga.

– Vi vil heilt klart følgje med på det som skjer under framlegginga av rapporten og sjå på kva for spørsmål Havarikommisjonen stiller, seier Mevatne.

– Uansett er etterforskinga vår neppe ferdig på denne sida av nyttår.

