Pleiepengeordninga blir utvida

– Eg er veldig glad for at eg kan fortelje at regjeringa har bestemt at det ikkje lenger er fleire foreldre som skal få beskjed frå Nav, om at pleiepengane tar slutt frå den dagen barnet døyr, seier KrF-leiar Kjell Ingolf Ropstad.

Han hadde med seg nyheita i talen til landsstyret til partiet i Oslo fredag.

– Viss du har hatt pleiepengar i over tre år, skal du ha rett til pleiepengar i tolv veker etter barnet har døydd. Viss du har hatt pleiepengar i under tre år, skal du ha rett til pleiepengar i seks veker, sa Ropstad.

Ordninga med pleiepengar gjer det mogleg for foreldre å vere heime for å pleie barn med behov for kontinuerleg tilsyn. Ordninga med pleiepengar i tolv veker etter døden til barnet forsvann ut då Stortinget behandla saka i 2017.

