Fylkesmannen opprettar tilsynssak etter økseangrep på Ringebu

Det var onsdag 30. oktober at ein 20 år gammal mann skal ha slått ei kvinne i 30-åra i hovudet med øks. Til politiet har mannen uttalt at han hadde eit ønske om å drepe nokon, og han er sikta for drapsforsøk. Kvinna vart frakta til sjukehus for observasjon etter angrepet, skriv Kommunal Rapport.

Politiet seier til lokalavisa Dølen at kvinna var eit tilfeldig offer.

Ifølgje same avis skal politiet i september ha fått ei bekymringsmelding om den sikta 20-åringen.

– Eg kan stadfeste at politiet i september fekk ei bekymringsmelding om den sikta. Dette har vorte korrekt følgt opp av politiet i ettertid, seier politiadvokat og påtaleansvarleg i saka, Hans Petter Ommedal, til avisa.

I media har det òg komme fram at gjerningsmannen var i kontakt med helsetenesta før angrepet.

– Tilsynssaka har som formål å avdekke om helselovgivinga er broten overfor gjerningspersonen, det vil seie om mellom anna diagnostikk, behandling og omsorg har vore forsvarleg, skriv Fylkesmannen på nettsidene sine.

Det vil òg bli bedt om opplysningar frå fastlege, legevakt, Sjukehuset Innlandet og helse- og omsorgstenestene i kommunen, opplyser Fylkesmannen.

