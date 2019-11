31 nye Nav-saker sendt til Riksadvokaten

innenriks

20 av sakene omfattar sjukepengar, arbeidsavklaringspengar eller pleiepengar og opphald i EØS-land etter juli 2012, og det er derfor stor grunn til å tru at dei fell inn under sakskomplekset.

– Det er i tillegg funne 11 saker der det manglar opplysningar i dommen som gjer det mogleg å sjå bort frå at sakene er omfatta. I begge typar saker må Riksadvokaten vurdere om sakene skal fremmast for Gjenopptakingskommisjonen, skriv Domstoladministrasjonen i ei pressemelding.

Dei nye sakene kjem i tillegg til dei 48 sakene der Riksadvokaten allereie har slått fast at folk har vorte uskuldig dømt.

– Dei som er rørt av «NAV-skandalen» skal vite at vi i Noregs domstolar gjer kva vi kan for at det raskt blir rydda opp. Derfor set vi i gang arbeidet for å finne ut om det kan vere fleire saker enn dei Riksadvokaten først var klar over, seier direktør i Domstoladministrasjonen, Sven Marius Urke.