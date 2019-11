170.000 fartssyndarar bøtelagde i fjor

innenriks

101.000 av dei vart stoppa av politiet, medan dei andre vart fanga opp av fotoboksar og fekk bot tilsendt i posten, skriv Aftenposten.

– For enkelte blir det stussleg å halde fartsgrensa på ein veg som er tilsynelatande enkel å køyre på, seier seniorrådgivar Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk.

Førelegga frå politiet låg i snitt på 4.531 kroner. Bilistane som vart tatt i automatisk trafikkontroll måtte i snitt ut med 2.896 kroner.

Frå nyttår vart det dyrare å køyre for fort. Ligg du opp mot ti kilometer i timen over fartsgrensa, kostar det deg 2.100 kroner. Å køyre for fort på motorveg, kan koste deg opptil 10.650 kroner, viser oversikta til politiet over bøtenivået.

Assisterande UP-sjef Roar Skjelbred Larsen seier dei fleste ikkje har noka god unnskyldning for fartsoverskridingane.

– Enkelte skuldar på at dei ikkje var klar over fartsgrensa på staden, at dei trudde dei låg innanfor eller at dei måtte gasse skikkeleg på for å rekke forbi køen, seier Larsen.

Det var flest menn, 77 prosent, som vart tatt for å køyre for fort, viser tal frå UP.

