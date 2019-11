Trygdegransking: Hauglie får kritikk for «uryddig» prosess

innenriks

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) la torsdag fram regjeringsforslaget til utval og mandat for dei parlamentariske leiarane på Stortinget. Ho bad dessutan om tilbakemeldingar frå Stortinget, noko ho no har fått.

«Jeg vil på SVs vegne understreke at vi fortsatt mener prosessen er feil. Vi mener det ville vært riktigere at Stortinget hadde satt ned et slikt utvalg, siden det vil bidra til å sikre nødvendig uavhengighet og legitimitet i prosessen,» skriv SV-leiar Audun Lysbakken i tilbakemeldinga si.

Hauglie har varsla at ho har ambisjon om å ha med seg eit forslag til utval og mandat i statsråd allereie fredag. Alt tyder på at det no blir slik.

Misnøye

Opposisjonen på Stortinget har dei siste dagane stilt klare krav om å bli høyrde i arbeidet med å setje ned eit granskingsutval.

– Arbeidarpartiets forslag var at granskingsutvalet burde bli sett ned av Stortinget. Sidan alle tre statsmakter har svikta, ville ei slik løysing hatt mest legitimitet, seier Arbeidarpartiets leiar Jonas Gahr Støre til NTB.

– Når regjeringa vel å stå på at ho sjølv skal setje ned utvalet, så tar vi mandatet og samansetninga til orientering, seier han.

Lysbakken meiner eit alternativ ville vore at regjeringa gav opposisjonen større moglegheit til å påverke, med ei reell moglegheit til å seie ja eller nei til eit endeleg forslag.

«At opposisjonen ikke har fått klar tilbakemelding på våre forslag om dette, har gjort prosessen uryddig,» skriv han.

Arnesen som leiar

Hauglie foreslår Finn Arnesen som leiar av utvalet. Han er jurist og professor i europarett ved Universitetet i Oslo.

Statsråden har samtidig foreslått at Karin Fløistad, Jens Edvin Skoghøy, Hanne Jendal, Magnar Sortåsløkken, Kristin Bugge Midthjell og Per Sanderud skal vere med i utvalet, får NTB opplyst.

Det var VG som først omtalte samansetninga av utvalet.

Verken Ap eller SV foreslår andre namn enn dei sju som no finst. Når det gjeld mandatet, ønsker SV ei breiare gransking som i større grad tar vare på brukarperspektivet.

Dobbel gransking

Torsdag drøfta Hauglie granskinga med dei parlamentariske leiarane på Stortinget.

– Eg har vist fram eit utkast til mandat og samansetning i dag. Men mange av personane på lista er ikkje spurd, så eg håper òg at ikkje namna er ute før ein kjem i kontakt med dei, sa Hauglie etter møtet.

Men få timar seinare var altså namna offentlege.

Statsråden seier granskingsutvalet til regjeringa etter planen skal jobbe utover våren og komme med innstillinga si før sommaren.

Samtidig vedtok Stortinget torsdag som venta at kontroll- og konstitusjonskomiteen skal behandle trygdeskandalen. Komiteen møtest tysdag.

Kvifor det ikkje vart slått alarm tidlegare, og kvifor ikkje Nav trekte i nødbremsen då dei første signala om at Trygderetten var usamd i tolkinga av lova kom, er blant spørsmåla komiteen venteleg vil stille.

