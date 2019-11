Student dømt for å ha loge til Lånekassen

innenriks

Nordmannen, som studerte i Storbritannia, klarte ikkje å gjennomføre studiet i det tempoet han skulle, ifølgje Lånekassen. For å unngå å måtte betale tilbake over 200.000 kroner for heile studieåret, leverte han eit falsk skjema om framdrifta på studiet og betalte skulepengar, skriv Finansavisen.

Han vart ifølgje avisa avslørt av Lånekassen, som melde han til politiet.

Mannen risikerte fengsel utan vilkår, men tingretten gav mildare straff fordi han kom med ei fullstendig tilståing. Samtidig peikar retten på at det gjekk eitt år frå politiet fekk meldinga frå Lånekassen til dei gjorde noko med saka.

