Ropstad nektar å gjere greie for barnevern

I svarbrevet sitt til Stortinget viser statsråden til behandlinga av Budsjettproposisjonen til barne- og familiedepartementet og ein interpellasjon om barnevernet som snart skal behandlast.

«I lys av dette vurderer jeg at det ikke er aktuelt å anmode presidentskapet om en utgreiing om barnevernet», skriv Ropstad.

Avgjerda til KrF-leiaren får opposisjonen til å reagere sterkt. Arbeidarpartiets Kari Henriksen meiner dette vitnar om ei tydeleg nedprioritering av den openheita og breie samfunnssamtalen barnevernet har behov for frå statsråden.

– Eg er rett og slett sjokkert, seier ho.

Henriksen viser til fleire kriseoppslag om barn som ikkje får hjelp eller som får uakseptable tvangsvedtak, tilsette som ropar etter meir tid, domfellingar i menneskerettsdomstolen og kritikk frå norske domstolar.

– Likevel finn ikkje Ropstad det bryet verd med å imøtekomme ein stor del av Stortingets behov for at statsråden gjer greie for krisa, seier ho.

Henriksen hadde saman med SVs Freddy André Øvstegård og Senterpartiets Åslaug Sem-Jacobsen bedt om ei forklaring.

Det var Dagbladet som først omtalte saka torsdag. Ropstads svarbrev vart sendt onsdag.

