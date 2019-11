Riksadvokaten handlingslamma i ei veke i Nav-saka

innenriks

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) har lova å utnemne ein såkalla setjeriksadvokat, som kan handtere Nav-saka i staden for riksadvokat Jørn Sigurd Maurud, men dette har dryge.

– Som kjent er riksadvokaten, og dermed òg heile Riksadvokatembetet, inhabile i Nav-saka, og vi kan derfor ikkje uttale oss om han, skriv kommunikasjonsrådgivar Mie Skarpaas i Riksadvokatembetet i ein e-post til NTB.

Ho stadfestar at heile Riksadvokatembetet er inhabilt, så lenge riksadvokaten er det, og held fram med å vera det òg etter at setjeriksadvokat er på plass.

Blir avgjort i statsråd

Skarpaas seier at det er Justisdepartementet som står for prosessen med setjeriksadvokat, og at spørsmål derfor bør rettast dit.

– Ein setjeriksadvokat blir oppnemnd av Kongen i statsråd. Departementet kan ikkje føregripe det. Dette forseinkar ikkje arbeidet med desse sakene, seier kommunikasjonsrådgivar Linda Hafstad i departementet til NTB.

Neste statsråd blir halde fredag.

Maurud inhabil

Førre torsdag takka Tor-Aksel Busch for seg etter 22 år som Noregs riksadvokat. Neste dag byrja Jørn Sigurd Maurud i jobben, og noko av det første han gjorde var å erklære seg som inhabil i Nav-saka. Årsaka er at han er sambuar med tidlegare arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Sidan offentlegheita vart kjent med skandalen førre måndag, kunne Riksadvokatembetet jobbe med saka fram til torsdag, som var Buschs siste arbeidsdag.

Ei av oppgåvene som ventar den nye setjeriksadvokaten, er mellom anna å gå gjennom opp mot 40 nye dommar tingrettane har funne, for å vurdere om det òg her er snakk om uriktig domfellingar.

Opp mot 90 saker

Trygdeskandalen er ikkje berre ein skandale for regjeringa og Nav, men også for påtalemakta.

Frå før av har Riksadvokaten opplyst at minst 48 personar er uskuldig dømt for trygdesvindel, 36 av dei til fengselsstraffer. Men dette var altså før Busch gjekk av.

Torsdag kom det fram at Bergen tingrett har funne åtte nye dommar mot Nav-klientar som kan vere kunngjort utan å vere i samsvar med norsk lov. Desse er no sende over til Domstolsadministrasjonen for vidare oppfølging av avklaring.

Totalt kan det vere snakk om opp mot 90 saker der folk urettmessig har vorte dømde for å ta med seg trygdeytingar til andre EØS-land. I fleire av sakene har folk fått vilkårslaus fengselsstraff.

