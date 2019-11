Posten auka omsetninga

innenriks

Justert driftsresultat vart 291 millionar kroner, ei betring på 165 millionar kroner.

Logistikksegmentet enda med eit justert driftsresultat på 213 millionar kroner. Det er 126 millionar kroner meir enn på same tid i fjor. Omsetninga i tredje kvartal auka her med 251 millionar kroner, til 4.493 millionar kroner.

For postsegmentet enda justert driftsresultat i tredje kvartal på 132 millionar kroner, ei betring på 56 millionar kroner samanlikna med same kvartal i 2018.

Det vart likevel gjennomført betydelege kostnadstilpassingar i drifta som i stor grad kompenserte for nedgangen i adresserte brev.

Førre kvartal tok Posten eit tap på nesten ein halv milliard kroner for å kompensere for den stadige nedgangen av analog post. I september vart det dessutan klart at konsernet nedbemannar 300 stillingar. Frå 1. juli 2020 blir det postlevering annankvar vekedag.

