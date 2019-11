Kirkens Bymisjon ber regjeringa styrke innsatsen mot fattigdom

innenriks

I rapporten som er gjennomført av Respons Analyse for Kirkens Bymisjon, fortel 17 ungdommar om oppveksten sin i ein fattig familie.

Ungdommane beskriv korleis fattigdommen i familien har påverka skulegang, sosial deltaking, vennskap, helse, ernæring og ferie. Dei fortel om dårlege og holete klede, nokon fortel at dei aldri har hatt med seg matpakke på skulen, og at dei har budd trongt og flytta ofte.

Generalsekretær Adelheid Firing Hvambsal i Kirkens Bymisjon meiner at funna viser at det ikkje finst ei heilskapleg nasjonal satsing for barn som veks opp i fattigdom i Noreg.

– Kurva på tal barn som lever i fattigdom aukar trass i hundrevis av millionar som er sette av til tiltak. Då må vi drøfte kritisk om vi gjer det som har best verknad for å redusere fattigdom i Noreg, seier Hvambsal i ein kommentar til rapporten.

Kvart tiande barn i Noreg, over 105.000, veks opp i familiar med vedvarande låg inntekt, ifølgje ei oversikt frå Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

